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«Калі госці к табе не прыходзяць – гэта не жыццё»: как провели региональный праздник национальных культур в Витебске

05.11.2017 - 15:50

Новости Беларуси. Разговаривали на разных языках и угощали блюдами разных кухонь. В Витебске прошел региональный праздник национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум собрал представителей 12 национальностей. Ближе познакомиться можно было с еврейской, азербайджанской, польской и другими культурами.

Они поют молдавский песни. Готовят мамалыгу и угощают гостей домашним вином. Родители 7 детей Маргаринт в свое время молдавсеой село Старые Богены сменили на белорусские Славени.

Наталья Пруткова, участник праздника национальных культур:
А это подруга наша Елена Дуняк, которая нашла себе в Беларуси молдованина, самого настоящего. И мы вот собираемся, делаем национальную кухню.

Ассимилированные молдоване, казахи, башкиры, украинцы… Конечно, белорусы. Каждый старается угостить своим традиционным блюдом гостей праздника.

Наталья Киреева, участник праздника национальных культур:
Ну што ж мы можам дзелать? Беларускія дранікі, якія можна есці і са смятанай, і з маслам, і з салам.

Наталья Маковеева, участник праздника национальных культур:
Это национальное блюда Башкирии. Называется самсы. Делается оно из мяса, из тыквы, можно из капусты. Плов готовим. Мы азу готовим, у меня блюда от мамы остались, она ближе к Марий Элу.

Праздник вкусов – в прямом и переносном смысле. Кроме национальных блюд, представили и народное ремесло. Поделки из ниток и соломки, роспись по дереву и стеклу – есть, чему поучиться.

Анастасия Бут, СТВ:
Рельефная плитка XVIII века, воссозданная в Витебске. Чтобы ее изготовить, мастеру необходимо не менее часа, специальная форма и чистейшая глина – обязательно белорусская. Вот так делается оттиск. После чего рельефную плитку отправляют на сушку и в печь.

Только в Витебской области четверть жителей – это представители других народов: украинцы, евреи, армяне, цыгане, азербайджанцы, татары, литовцы, поляки и россияне.

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Г.И. Цитовича:
Суквецце культур – гэта наша багацце. Аднаму… Ну што аднаму? Калі госці к табе не прыходзяць – гэта не жыццё. Калі ты ў госці не ходзіш – гэта таксама бедната. А калі ўсе разам, і ў агульны вянок беларускай культуры яшчэ ўплятаюцца другія культуры, другія кветкі – гэтаму радавацца трэба.

Лучшие коллективы из регионов страны на областных праздниках выбирают для XII Республиканского фестиваля национальных культур. Он пройдет в Гродно летом 2018. В грандиозном форуме примут участие более 1000 национальных коллективов: артистов, мастеров и кулинаров со всей страны.

«Калі госці к табе не прыходзяць – гэта не жыццё»: как провели региональный праздник национальных культур в Витебске

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