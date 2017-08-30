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Каменецкая башня: памятник архитектуры оборонительного зодчества

30.08.2017 - 14:33

Эти терракотовые кирпичные стены выдержали набеги крестоносцев. Но так и не покорились ни одному врагу. За что башня получила название «белой». Об уникальном памятнике архитектуры оборонительного зодчества – в сюжете телеканала СТВ.

В 1276 году по указанию галицко-волынского князя Владимира Васильковича был основан город Каменец и начато строительство оборонительной Каменецкой башни.

Из-за частых набегов врагов, князь решил укрепить северную границу и пригласил талантливого зодчего Алекса. В 13-ом веке Каменец был небольшим по площади – около 1 га с населением до 500 человек. Город окружали защитный ров, земляной вал, на котором и располагались деревянные крепления и замок, в котором любил останавливаться волынский князь.

Доминантой же города стала величественная башня, высотой 29, 4 метра. Её построили в романском стиле с элементами ранней готики.

Строгий кирпичный цилиндр, увинченный 14-ю зубцами.

Башня состояла из 5 ярусов. Предполагалось, что дверной проём четвёртого яруса служил высоким входом в башню. Попасть во внутрь можно было только с помощью деревянных и верёвочных лестниц.

Стены башни выложены из тёмно-красного и жёлтого брусчатого кирпича.

Пусть Каменецкая вежа строилась с целью обороны края, в её облике можно найти изящный декор.

Подробнее об истории оборонительной башни – в видеоматериале.

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