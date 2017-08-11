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Канада начала строить лагерь для беженцев на границе с США

11.08.2017 - 15:05

Новости Канады. Канада начала строить лагерь для беженцев на границе с США в провинции Квебек. Сейчас военные ставят палатки минимум для 500 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они бегут из США, опасаясь депортации в свою страну из-за новой миграционной политики президента Дональда Трампа.

С середины июля число людей, которые ищут убежища на южной границе Канады, возросло втрое. В один только Монреаль ежедневно прибывает по 250 человек. Большинство – из Гаити. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, Канада подчеркивает, что не предоставляет убежище всем подряд. В 2016 году разрешение остаться в стране получили только 200 гаитян.

Канада начала строить лагерь для беженцев на границе с США
Канада начала строить лагерь для беженцев
Фото. Канада начала строить лагерь для беженцев

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