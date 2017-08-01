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Канадский нападающий Джастин Фонтейн стал новичком хоккейного минского «Динамо»

01.08.2017 - 09:31

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» наравне с футбольным также усиливает свой состав. 31 июля «зубры» подписали канадского нападающего Джастина Фонтейна. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За плечами у североамериканца три сезона в НХЛ – он провел их вместе с «Миннесотой». За это время Фонтэйн оформил 27 взятий ворот и сделал 41 результативный пас. Правда, сезон-2016-2017 в сильнейшей лиге мира обошёлся уже без его участия. Джастин колесил по аренам АХЛ – второй северо-американской лиги – выходя на лед в джерси «Хартфорда» и «Бэйкерсфилда».

Канадский нападающий Джастин Фонтейн стал новичком хоккейного минского «Динамо»

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