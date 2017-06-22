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Капсулы с землей из бывших концлагерей «Озаричи» и «Красный берег» заложили в Минске

22.06.2017 - 16:50

Новости Беларуси. Капсулы с землей из бывших концлагерей «Озаричи» и «Красный берег» заложили в крипте храма-памятника в честь Всех святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время оккупации в этих местах происходили чудовищные события, здесь погибли тысячи мирных жителей. «Озаричи» был единственным концлагерем, где мирное население содержалось в болоте без крова, тепла и еды. А в «Красном береге» содержались дети, у которых брали кровь для нацистских солдат и офицеров.

Валентина Нехай, начальник отдела идеологической работы по делам молодежи Жлобинского райисполкома:
Для меня сегодня очень трагическое событие, потому что рядом с капсулой с землей из «Красного берега» находится капсула из концлагеря «Озаричи», через который прошли мои родители.

Нина Кабанова, участник Великой Отечественной войны:
Была в концлагере. Нас не кормили, не одевали, не мыли. Как мы питались – крапивой, травой – чем могли.

22 июня во Всех-Святском храме представители нескольких конфессий провели молебен в память о жертвах Великой Отечественной.

Капсулы с землей из бывших концлагерей «Озаричи» и «Красный берег» заложили в Минске
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.

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