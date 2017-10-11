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Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом

11.10.2017 - 11:18

Новости Испании. Каталонская Республика провозглашена как «независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декларация о независимости подписана, однако пока не вступает в силу. Поздно вечером 10 октября документ заверил глава Каталонии, председатель парламента автономии, а также парламентарии из правящего большинства.

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После подписания Карлес Пучдемон призвал парламент приостановить действие декларации, чтобы перейти к мирным переговорам с Мадридом. Там пока обдумывают ответ. Но премьер-министр Испании уже назначил на 11 октября встречу, на которой будет решено, применять ли статью 155 конституции страны о приостановлении автономии Каталонии.

Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом

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