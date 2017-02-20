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Карнавал, блины и сжигание чучела: у православных верующих началась Масленица

20.02.2017 - 08:48

Новости Беларуси. У православных началась Масленица. Древний славянский праздник издавна напоминает карнавал. В народном календаре нет конкретной даты его начала. Принято вести отсчет ровно за восемь недель до Пасхи.

Масленица продолжается 7 дней, каждый из них имеет свои традиции. Все начиналось в понедельник: готовились места гуляний и делалась кукла Масленицы. Со вторника ходили друг к другу в гости, в среду было принято наведаться к теще на блины. С четверга начиналась широкая масленица. Гуляния заканчивались только в воскресенье. Чучело Масленицы водили по деревне и с заходом солнца сжигали на большом костре. В этот день принято просить прощение друг у друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавал, блины и сжигание чучела: у православных верующих началась Масленица

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