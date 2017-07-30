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Карнавалом, исторической реконструкцией, шоу двойников и выставками Брест отметил свой 998-й День рождения

30.07.2017 - 19:34

Новости Беларуси. Один из старейших городов Беларуси – Брест – в эти выходные отметил свой 998-й День Рождения. Размах праздника впечатлил, а по эмоциям, похоже, превзошел предыдущий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Конструкторы воссоздали эпизод освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, яркое авиашоу позволило брестчанам и многочисленным гостям областного центра полюбоваться красотами любимого города с высоты птичьего полета. Впервые состоялось шоу двойников – по красной ковровой дорожке прошли звезды мировой эстрады.

Спортивные турниры, выставка ретро-автомобилей и фестиваль красок – празднования охватили весь Брест. А визитной карточкой Дня города стал яркий карнавал.

Поздравить областной центр с Днем рождения приехали друзья и партнеры из России, Польши, Украины, Словакии, Сербии, Болгарии и Грузии. Всего – 25 делегаций. Как утверждают организаторы, это новый рекорд.

Георгий Ермаков, мэр Батуми (Грузия):
У нас, я так скажу, совместный праздник – это День города. Хочу всех горожан поздравить с этим прекрасным праздником – Днем города. Города, который все любят, в первую очередь горожане. Город, который прекрасный, чистый, уникальный.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Город состоит из мелочей: скамеечка, тротуарчик, клумбочка, цветы. Это те мелочи, которые создают общую атмосферу и общее восприятие города. Брест становится узнаваемым уже на европейском уровне.

Главной же изюминкой празднований стал первый не только в Бресте, но и в Беларуси большой фестиваль цветов.

Карнавалом, исторической реконструкцией, шоу двойников и выставками Брест отметил свой 998-й День рождения

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