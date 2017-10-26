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Каролин Возняцки вышла в полуфинал итогового теннисного турнира WTA

26.10.2017 - 12:32

Каролин Возняцки стала первой полуфиналисткой итогового теннисного турнира WTA, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в этих соревнованиях принимают участие 8 лучших, согласно рейтингу, теннисисток планеты.

В поединке 2-го тура Красной группы датчанка Возняцки за час с небольшим разгромила Симону Халеп из румынии – 6:0, 6:2 и досрочно обеспечила себе выход в одну вторую.

В другом матче группы француженка Каролин Гарсия и украинка Элина Свитолина выдали настоящий триллер. В итоге верх взяла Гарсия. Счет по партиям – 6:7, 6:3, 7:5. В третьем туре Возняцки сыграет с Гарсией, а Халеп – со Свитолиной.

Каролин Возняцки вышла в полуфинал итогового теннисного турнира WTA

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