Каролин Возняцки вышла в полуфинал итогового теннисного турнира WTA

Каролин Возняцки стала первой полуфиналисткой итогового теннисного турнира WTA, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в этих соревнованиях принимают участие 8 лучших, согласно рейтингу, теннисисток планеты.

В поединке 2-го тура Красной группы датчанка Возняцки за час с небольшим разгромила Симону Халеп из румынии – 6:0, 6:2 и досрочно обеспечила себе выход в одну вторую.

В другом матче группы француженка Каролин Гарсия и украинка Элина Свитолина выдали настоящий триллер. В итоге верх взяла Гарсия. Счет по партиям – 6:7, 6:3, 7:5. В третьем туре Возняцки сыграет с Гарсией, а Халеп – со Свитолиной.