новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Карта добрых дел: БРСМ запустил новый интерактивный проект

09.02.2017 - 09:45

Новости Беларуси. «Карта добрых дел» появится в Беларуси. На ней будут отмечены адреса для оказания помощи, например, пожилым людям или многодетным семьям. Обозначены будут и территории, где требуется благоустройство или уборка мемориалов.

Интерактивный проект охватит все регионы страны, истории карт будут в открытом доступе на сайте БРСМ – а значит, любой желающий сможет предложить свою помощь. Это станет своеобразным путеводителем республиканской акции «За любимую Беларусь!», которая стартовала накануне, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Эта акция у нас уже длится очень-очень давно. Акция направлена на то, чтобы каждый задумался об этом: что я могу сделать добрее, лучше, что я могу отдавать?

В течение года участники акции проведут благотворительные марафоны по всей стране.

Карта добрых дел: БРСМ запустил новый интерактивный проект

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Финал конкурса «Студент года» прошел 8 декабря в Минске
Финал конкурса «Студент года» прошел 8 декабря в Минске
В рамках «100 идей для Беларуси» 26 октября в Заводском районе презентовали больше 10 проектов
В рамках «100 идей для Беларуси» 26 октября в Заводском районе презентовали больше 10 проектов
Уборку яблок в 2016 году доверили БРСМ
Уборку яблок в 2016 году доверили БРСМ
Владимир Лавицкий: БРСМ - элитный клуб, вступив в который можешь себе позволить развивать личные качества
Владимир Лавицкий: БРСМ - элитный клуб, вступив в который можешь себе позволить развивать личные качества
День рождения БРСМ: союзу молодёжи исполнилось 14 лет
День рождения БРСМ: союзу молодёжи исполнилось 14 лет
участники БРСМ
Белорусскому Республиканскому союзу молодёжи исполняется 14 лет
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
«Этот проект – высокая идеология»: Лидия Ермошина посетила Республиканский молодежный фестиваль «Олимпия»
Проект «100 идей для СНГ» – идеи молодых инноваторов и ученых СНГ
Все новости по теме БРСМ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru