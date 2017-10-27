новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Каталонцы объявили о независимости: как отреагировал Мадрид?

27.10.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Мадрид включил прямое управление Каталонией. Спустя час после объявления регионом независимости сенат Испании согласился с просьбой правительства и утвердил применение статьи Конституции Королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, каталонское правительство ожидает роспуск, и уже центральная власть объявит досрочные выборы в региональный парламент.

Напомним, официальный Мадрид назвал референдум, в ходе которого 1 октября более 90% участников сказали независимости Каталонии «Да», нелегитимным.

Каталонцы объявили о независимости: как отреагировал Мадрид?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение Независимости от Испании
Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение Независимости от Испании
Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости
Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости
Каталония против досрочных региональных выборов
Каталония против досрочных региональных выборов
Парламент Каталонии начинает пленарное заседание: какие планируются перемены
Парламент Каталонии начинает пленарное заседание: какие планируются перемены
Судьба Каталонии может решиться 26 октября: запланировано заседание парламента
Судьба Каталонии может решиться 26 октября: запланировано заседание парламента
Правительство Испании не способно сделать все, что бы ему хотелось: что ждет Каталонию после введения 155 статьи
Правительство Испании не способно сделать все, что бы ему хотелось: что ждет Каталонию после введения 155 статьи
Премьер Испании: отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона
Премьер Испании: отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона
Каталония должна определить свой статус к 16 октября
Каталония должна определить свой статус к 16 октября
Все новости по теме Акция протеста в Испании
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru