новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Каталония должна определить свой статус к 16 октября

16.10.2017 - 10:34

Новости Каталонии. Час истины наступил для Каталонии. 16 октября истекает время, данное региону центральной властью Испании для определения его статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен объяснить, что означает подписанная его правительством декларация о независимости автономии. Эксперты полагают, что все идет к тому, чтобы ввести в основном экономическом регионе королевства прямое правление из Мадрида, дабы не потерять его.

Напомним, на референдуме 1 октября более 90% проголосовавших высказались за суверенитет Каталонии.

Каталония должна определить свой статус к 16 октября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании: на улицы вышли 350 тысяч человек
В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании: на улицы вышли 350 тысяч человек
Каталония может объявить о своей независимости от Испании 9 октября
Каталония может объявить о своей независимости от Испании 9 октября
Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге
Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге
Каталония провозгласит свою независимость от Испании в ближайшие дни
Каталония провозгласит свою независимость от Испании в ближайшие дни
Власти Испании: референдум в Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику
Власти Испании: референдум в Каталонии может оказать негативное влияние на испанскую экономику
В Барселоне тысячи людей продолжают митинг за независимость Каталонии: кадры с места событий
В Барселоне тысячи людей продолжают митинг за независимость Каталонии: кадры с места событий
Акции протеста в Испании - студенты недовольны реформой образования
Массовые беспорядки в Мадриде
Массовая акция протеста в Мадриде закончилась беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ, 30 человек пострадали
Все новости по теме Акция протеста в Испании
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru