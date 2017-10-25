новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Каталония может провозгласить независимость 26 октября

25.10.2017 - 21:59

Новости Испании. Исторический день для Европы. 25 октября рано утром Каталония может провозгласить независимость. На четверг назначено заседание парламента автономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым Барселона намерена дать ответ Мадриду, после того как правительство Испании экстренно применило 155 статью Конституции, которая отменяет самостоятельность региона.

Мариано Рахой, председатель правительства Испании:
Применение статьи 155 – исключительное решение. И окончание этого решения придет с началом местной избирательной гонки. Восстановление легитимности на территории Каталонии является одним из важнейших приоритетов правительства. Провести местные выборы нужно как можно скорее в соответствии с законом.

Карлос Лоскос, местный житель:
Все должно было быть сказано и устроено в мирном русле. Не так, как сейчас. Что мы будем делать? Война: каждый день становится хуже. Это пугает.

Жос Мария Эскода Вила, местный житель:
Единственное, чего я хочу, это обрести независимость. Может быть, не сразу, но чем скорее, тем лучше. Я достигла определенного возраста, и хочу это увидеть.

Каталония может провозгласить независимость 26 октября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Италии жители двух самых богатых регионов проголосовали за расширение автономии
В Италии жители двух самых богатых регионов проголосовали за расширение автономии
В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования
В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования
Президент Франции Макрон теряет позиции: ему доверяет лишь 42% жителей страны
Президент Франции Макрон теряет позиции: ему доверяет лишь 42% жителей страны
В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия
В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия
Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии
Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии
В Брюсселе открывается саммит 28 стран-участниц Евросоюза
В Брюсселе открывается саммит 28 стран-участниц Евросоюза
Ксения Собчак. Источник фото: instagram.com/xenia_sobchak/
Официально: Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах
В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр
В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru