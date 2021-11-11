«Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе
Новости Беларуси. За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, двум женщинам и ребенку оказана медпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польские власти на проблемы и страдания беженцев по-прежнему смотрят через колючую проволоку. Страшные кадры продолжают поступать с наших западных рубежей. Напомним, в стихийном лагере решение своей судьбы четвертые сутки ожидают несколько тысяч человек. Среди них – дети, беременные женщины, старики.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Но, похоже, ЕС не готов к радушному приему – то и дело поступают сообщения о наращивании военной мощи, западные силовики применяют слезоточивый газ, приемы психологического воздействия, периодически с польской стороны вдоль заграждения ездят армейские грузовики.
Мулусеу Мамо, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Как вы видите, ситуация очень катастрофическая, и через день будет еще катастрофичнее, я думаю. Поэтому надо что-то делать. Гуманитарную помощь мы уже начали предоставлять через Красный Крест. Мы будем продолжать это, пока на несколько дней. То, что мы не хотим видеть, то, что здесь образовался лагерь, мы не хотим этого, чтобы лагерь образовался, потому что здесь условия не те. У них, мигрантов, права такие. Во-первых, если хотят, они могут обращаться на убежище, это их право. Во-вторых, если кто-то хочет вернуться домой, им будут помогать в этом. Вот это право их, выбор их. Мы дали им телефонный номер, на который они могут, если хотят, позвонить. Вот в этом дело. Обратите внимание: это катастрофическая ситуация.
Белорусская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы облегчить страдания беженцев. 11 ноября сюда прибыли представители ООН, других международных организаций. Привезли гуманитарную помощь – средства гигиены, продукты, воду. Дежурят медицинские бригады.
На нашей стороне работают десятки телекамер. Вместе с тем зарубежные коллеги-журналисты уже несколько месяцев не имеют доступа к этой приграничной территории. Допускают их на расстояние около трех километров. Поэтому основная информация, которую получают жители Евросоюза, – официальные сводки пограничной службы.
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«Грозитесь санкциями. Кому, за что?» Постоянный представитель России при ООН о ситуации на границе
Беларусь поддержали с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая 11 ноября на Совете безопасности, Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал жесткий ответ западным странам, которые обвинили нашу страну в создании миграционного кризиса. Он напомнил, что целью беженцев является ЕС, а не Беларусь
Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН:
Напомню, что беженцы, которые находятся на границе с Польшей и Литвой, стремятся в Европу, они не стремятся остаться в Беларуси. Так кто создает кризис, строя заборы из колючей проволоки и массово стягивая военных к границе? Вы часто вспоминаете о полном уважении принципов международного гуманитарного права. А когда приходит время их соблюдать, перекладываете ответственность на других.
Хочу задать вам вопрос: это что, провальная политика Минска на Ближнем Востоке привела к появлению беженцев из Сирии на границе с Польшей и Литвой? Когда то же самое происходило на границах других стран Евросоюза или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозитесь санкциями. Кому, за что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам, в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую.
Российский дипломат потребовал больше не использовать трибуну Совета безопасности ООН для нападок на Беларусь.