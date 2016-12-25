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Католики Беларуси 25 декабря отмечают Рождество: поздравления направил Александр Лукашенко

25.12.2016 - 13:50

Новости Беларуси. Вместе со всем миром Рождество Христово отмечают 25 декабря белорусские христиане, придерживающиеся григорианского календаря. Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером.

Центральная месса католической конфессии прошла в Ракове. В костеле Божией Матери Ружанцовой и святого Доминика, которому вот уже 110 лет, службу возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он еще раз напомнил всем верующим о духовном значении праздника. Приход в мир Бога в человеческом обличии – событие для христиан историческое. Именно от него берет отсчет нашей эры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христианам Беларуси, отмечающим Рождество Христово 25 декабря, поздравление направил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что «этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью. Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты», – говорится в поздравлении.

Католики Беларуси 25 декабря отмечают Рождество: поздравления направил Александр Лукашенко

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