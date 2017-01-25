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«Кайман» готовится к проведению государственных испытаний в сроки, установленные заказчиком»

25.01.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Модернизированный БТР-70 принят на вооружение в белорусской армии. Весь прошлый год отечественные разработчики улучшали характеристики знаменитого бронетранспортера. Опытный образец испытания прошел успешно и показал большой запас прочности.

Сейчас 140-й ремонтный завод запускает в производство первую серию машин. На этот год запланирована поставка более 30 модернизированных образцов.

Помимо того, наши армейцы в ожидании еще одной новинки – мобильного транспортного средства «Кайман», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Русанов, заместитель начальника военного представительства Министерства обороны Республики Беларусь:
На сегодняшний день бронированное транспортное средство «Кайман» прошло этап предварительных испытаний. Выявленные недостатки в процессе этих испытаний устранены, и машина готовится к проведению государственных испытаний в сроки, установленные заказчиком.

«Кайман» – многофункциональная боевая бронированная машина. Она способна разгоняться до 110 километров в час при весе чуть более 7 тонн.

В машине установлен отечественный дизельный двигатель с электронной системой управления подачи топлива. Предназначен «Кайман» для разведывательных операций, патрулирования и сопровождения колонн.

«Кайман» готовится к проведению государственных испытаний в сроки, установленные заказчиком»

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