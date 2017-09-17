новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Каждый день нам несут грибы»: как белорусы переживают грибной ажиотаж

17.09.2017 - 17:05

Новости Беларуси. В Беларуси самый пик грибного сезона. Такой урожайной осени не было давно, – говорят грибники со стажем. Сейчас в лесах полно боровиков и подберезовиков, начинают расти и опята. В стране настоящий грибной ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лес по грибы лучше ходить рано утром, – говорит Вячеслав. Он заядлый грибник с детства и знает: за ночь на полянках вырастают новые боровики и подберезовики.

Юрий Прокопенко, СТВ:
В собирании грибов нужен зоркий взгляд и очень важно чувствовать лес, знать грибные места. Вот мы с Вячеславом уже ходим по лесу полчаса, у него половина ведра грибов, у меня всего четыре подберезовика.

За час с небольшим Вячеслав собрал пятилитровое ведро. На рынке за такое количество боровиков продавцы просят от 10 рублей и выше.

Николай Яковлев, житель Могилева:
Покупатели вот есть. Продали, сходили проверили – нормальные, приходят еще покупают. 

Елена Бломник, житель Могилева:
Я для себя привезла. Но в этом году столько много, что, наверное, лишние для меня, для моей семьи. Решила продать пару ведер.

А это заготовительный пункт потребкооперации. Три рубля за кило – нижняя планка расценок. За качественные белые грибы дают по семь с половиной. По прогнозам, этой осенью удастся заготовить грибов в три раза больше.

Ирина Мельникова, начальник отдела заготовок Шкловского райпо:
Каждый день нам все несут грибы. Мы дали объявления в газету, в каждый сельский магазин, дали телефоны, люди созваниваются.

Грибы – это не только вкусно, но и опасно. В больницах отмечают всплеск отравлений. 60-летнюю гродненку Татьяну Стоцкую грибные тропы привели прямиком в токсикологическое отделение. Врачам пришлось возвращать женщину буквально с того света.

Татьяна Стоцкая, житель Гродно:
Мы собирали и белые были много, и курочки, как говорят, и маслята. Что мне повредило, я и сама не знаю. Может, переела.

Юрий Апанович, заведующий токсикологическим отделением Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи:
Надо брать только известные грибы. В случае какого-либо сомнения лучше выбросить, не брать его с собой, стараться избегать старых грибов. В старых грибах накапливаются токсины, яды. Собирать грибы только в лесных массивах, вдалеке от дорог, промышленных предприятий.

Этот год особенно урожайный. Грибники ставят рекорды и выкладывают фото своих трофеев в интернет. Эти снимки сделали супруги Ермоленко из Гомельского района. За три часа – 700 белых грибов. Так что не исключено, что после похода в лес вы не только сделаете заготовки на зиму, но и прославитесь на всю страну.

«Каждый день нам несут грибы»: как белорусы переживают грибной ажиотаж

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Житель Молодечно Сергей Иванов нашёл боровик весом более двух килограммов
Житель Молодечно Сергей Иванов нашёл боровик весом более двух килограммов
Пенсионерки пошли за грибами в Городокском районе и заблудились: их нашли спустя сутки
Лисички пошли, но немного: из-за холодов грибной сезон-2017 начнется позже обычного
Лисички пошли, но немного: из-за холодов грибной сезон-2017 начнется позже обычного
Белоруска умерла из-за бледной поганки: как избежать отравления грибами?
Грибы
Как собрать полное лукошко грибов, на что стоит обращать внимание и как правильно их готовить?
Заготовка лисичек активно проходит в Беларуси: почем покупают и куда перепродают?
Заготовка лисичек активно проходит в Беларуси: почем покупают и куда перепродают?
Фото: www.sb.by
Почти 200 кг боровиков и подосиновиков за один день собрала семья в Щучинском районе
Сезон тихой охоты открыт
Сезон тихой охоты в Беларуси открыт: съемочная группа СТВ разведала обстановку в Витебской области
Все новости по теме Грибы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru