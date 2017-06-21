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Каждый домик на две семьи: проект фонда «Дети в беде» для онкоцентра в Боровлянах

21.06.2017 - 19:05

Новости Беларуси. Проект «Пансионат Боровляны» реализуют на территории Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Его осуществляет фонд «Дети в беде» при поддержке Департамента по гуманитарной помощи при Президенте Республики Беларусь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная идея – создание комфортных условий для детей и их родителей на период лечения. 

Как правило, оно занимает много времени. Чтобы маленьким пациентам больница не стала «тюрьмой», для них, вместе с мамами и папами, предлагают проживание в специальных домиках на территории онкоцентра. Они оборудованы всем необходимым и позволяют чувствовать себя как дома.

Евгений Украинцев, председатель общественного объединения Белорусское республиканское общество «Дети в беде»:
В настоящее время в онкоцентре ежемесячно на лечении находятся около 200 детей.

И эти дети, которые лечатся в отделении дневного пребывания, онкоцентр не в состоянии разместить.

И в  2014 году первая организация, посольство Республики Польша, выделила деньги на строительство первого домика. Каждый домик на две семьи, здесь есть условия для круглогодичного проживания.

Анна Радченко:
Мы приехали в Беларусь впервые, нуждаемся в лечении и пересадке костного мозга. Мы очень довольны тем, что рядом с клиникой находятся такие шикарные домики. Просто у нас нет таких центров.

В 2017 году Департаменту по гуманитарной помощи при Президенте Республики Беларусь исполняется 20 лет.

Именно здесь разработали нормативно-правовую базу по оздоровлению детей за рубежом. С 1997 года такое лечение прошли почти 800 тысяч белорусских детей.

Каждый домик на две семьи: проект фонда «Дети в беде» для онкоцентра в Боровлянах

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