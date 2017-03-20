новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Каждый хочет и может быть счастливым». 20 марта мир отмечает День счастья

20.03.2017 - 10:23

Новости Беларуси. День счастья отмечает 20 марта планета. Праздник был учрежден Генассамблеей ООН всего 5 лет назад и призван напомнить всему миру, что каждый хочет и может быть счастливым. Слова, чувства, здоровье родных и близких, успешная реализация себя или счастье быть родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Универсальной формулы нет, для каждого оно особенное и выражается по-разному. Впрочем, в жизни столько трогательных моментов, которые дарят счастье. Нужно лишь остановиться на миг и поймать его.

«Каждый хочет и может быть счастливым». 20 марта мир отмечает День счастья

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь отмечает День Конституции
Беларусь отмечает День Конституции
Сколько будут стоять цветы на 8 марта в Минске? Самые популярные в этом году цветы из Кении и Колумбии
Что дарить и что не дарить на 8 марта: чего хотят женщины. Топ-10 подарков
Центр Минска вернулся в 1067 год: реконструкцию битвы на Немиге организовали на площади Свободы
Центр Минска вернулся в 1067 год: реконструкцию битвы на Немиге организовали на площади Свободы
По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов
По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов
Площадь Победы в Минске
День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечается 23 февраля: поздравления направил Александр Лукашенко
Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске
Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске
В Могилеве выбирают логотип к празднованию юбилея города
Более 50 работ, львы и городская ратуша: в Могилеве выбирают логотип к 750-летию города
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru