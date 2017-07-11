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«Каждый потребитель сможет проверить продавца»: черный список интернет-магазинов появится в Беларуси

11.07.2017 - 09:47

Новости Беларуси. В Беларуси появится черный список недобросовестных интернет-продавцов. Концепция ресурса сейчас находится в разработке. Ожидается, что единая база будет содержать всю информацию про онлайн-магазины. В частности, о нарушениях ими прав потребителей, налогового законодательства или закона о предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, если продавец не доставил товар, не выдал чек или отказался обменять некачественный продукт по гарантии, этот эпизод обязательно попадет в его историю.

Дмитрий Ананьев, исполнительный директор Ассоциации компаний информационных технологий:
Для потребителя нет единого централизованного ресурса, где они могут посмотреть, является ли тот или иной магазин надежным. Сейчас ассоциация разрабатывает прототип этого сайта. Я думаю, что в течение двух месяцев сайт выйдет в тестовой версии. На этом сайте каждый потребитель сможет проверить интернет-магазин.

К слову, за последние 5 лет количество интернет-магазинов в нашей стране увеличилось почти в 4 раза. Сейчас в Беларуси насчитывается более 15 тысяч онлайн-продавцов.

«Каждый потребитель сможет проверить продавца»: черный список интернет-магазинов появится в Беларуси

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