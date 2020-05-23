Каждый сорт разрабатывают минимум 12 лет. Как растят знаменитую белорусскую «бульбу»
Новости Беларуси. В Беларуси завершена посадка картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под культуру в стране отведено 50 тысяч гектаров – это приблизительно на уровне прошлого года.
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Меж тем, специалисты ожидают повышенный спрос на урожай. Экспортных направлений у Беларуси прибавилось. Кроме Украины и Молдовы – традиционных рынков сбыта – наш картофель покупают в Казахстане и Грузии.
О новых сортах, трендах и прогнозах аграриев – Дмитрий Боярович.
Это – место рождения многих белорусских сортов картофеля. НПЦ по картофелеводству здесь законодатель моды. Впрочем, она меняется не так быстро, как, скажем, на одежду. Ведь, чтобы разработать новый сорт «бульбы», нужно минимум 12 лет, а чаще всего полвека. Сегодня в реестре сортов картошки в Беларуси 150 наименований. 70 % полей засеивается отечественными.
Людмила Козлова, заведующая лабораторией НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Лидирующие позиции у нас занимает среднеранний сорт Бриз. У него вот такая желтая кожура и желтая мякоть, он в средней степени разваривается и дошел даже до Сахалина, где очень хорошо себя показал. На втором месте по посадочным площадям давно известный среднеспелый сорт Скарб. У него тоже желтая кожура и мякоть. Он меньше разваривается, зато хорошо лежит, у него очень высокая урожайность.
Каждый из этих сортов имеет разные свойства. Какой-то создан для быстрого урожая, другой – с более поздним всходом. Есть виды для длительного хранения или с высоким содержанием крахмала. И каждый создан под потребителя, хозяйство или фермера.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Белорусский картофель интересен и названиями сортов. Более желтая – Юлия, покраснее – Гарантия, а средний вариант – Журавинка. Есть еще, к примеру, Палац, Першацвет и Мастак.
Посадка картофеля в Беларуси в 2020 году завершена. Площадь осталась та же – 50 тысяч гектаров. Впрочем, некоторые хозяйства посевы увеличили, надеясь на высокую цену на «второй хлеб».
Этот вопрос, правда, осложняется ситуацией в России. Там в 2019 году перевыполнили план по урожаю картошки. Впрочем, это повод диверсифицировать экспорт, повышая качество культуры. Семенной картофель – кроме традиционных рынков для обычного, Украины и Молдовы – поставляется в Казахстан, Узбекистан и Грузию.
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Если будет хорошая картофельная погода с хорошим уровнем осадков и невысокой температурой, то урожай будет высокий и цены низкими. Если все-таки мы будем видеть засуху в период вегетации, то цены будут подниматься.
Тему картофеля поднимал и Президент Беларуси. Во время рабочего визита в Витебскую область Александр Лукашенко отметил: для того, чтобы выгодно продать продукцию за рубеж, аграриям нужно грамотно спланировать работу сейчас. Глава государства выразил уверенность: в этом сезоне будет спрос на картофель. Значит, нужно сеять.
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Интересно, что с небольшим, но все же сокращением площадей посадки картофеля его урожайность увеличивается. Сейчас в среднем это 30 тонн с гектара. Показатель ниже западноевропейского, но, с учетом разницы в климате (в Беларуси период вызревания клубня на два месяца короче) достойный.
Технологии возделывания овоща в каждом хозяйстве или частной ферме свои. И это – по словам ученых – правильно. Ведь даже в две области одной страны имеют разные условия для посевов.
«Меня поразили её зрачки». Как бизнес-леди переехала в деревню, завела стадо коз и открыла сыродельню
Новости Беларуси. Меньше 10 лет назад Оксана Лашкевич, коренная новополочанка, вместе с мужем (он, кстати, из Таллина) переехала в деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тогда впервые в жизни – почти в 50 лет – увидела настоящую козу. И больше не смогла жить без этих животных. Сегодня у хозяйки стадо почти на полсотни голов и даже своя сыроварня.
Как инженер машиностроения стала животноводом, интересовалась Анастасия Бут.
В Новополоцке она была успешной бизнес-леди, в Санкт-Петербурге не менее успешно торговала недвижимостью. Но душа требовала свободы. И однажды, бросив все, уехала в сельскую глубинку. Здесь и состоялось первое знакомство с теми, без кого сегодня не представляет жизни.
Оксана Лашкевич, жительница деревни Хролы:
Я первый раз увидела козу и меня поразили ее горизонтальные зрачки. Мы купили козу по предложению мужа. Это была коза с козочкой, была зима, и мы пока не могли ее никуда поставить, она жила у нас в доме.
Что происходило дальше иначе как «козанутостью» Оксана не называет. 30 взрослых коз, несколько козлов и с два десятка малышей. Сегодня она знает об этих животных больше, чем любой фермер.
У каждой козы – свое имя и обязательная родословная. Близкородственных связей, как в разведении породистых собак, допускать нельзя.
Анастасия Бут, корреспондент:
Гордость хозяйства – сельская группа «ВиаГРА», только в мужском исполнении. Черный, белый, рыжий. Это козлы-производители, лучшие в своем роде. И таких животных никогда не пускают на мясо, они даже в старости уходят на заслуженный отдых.
Удой, как ни странно, зависит именно от козлов. И молоко здесь льется рекой. Потому решено было открыть свою сыроварню.
Начинала с аппарата на 25 литров молока, потом спроектировала с коллегами на 150 (пригодилось инженерное образование). В остальном Оксана самоучка.
Оксана Лашкевич:
Все эти сыры сычужные, с использованием сычуга. Поэтому они могут лежать долго. И чем дольше лежат, тем вкуснее становятся. Такой сыр практически не может испортиться. Конечно, при нормальном качестве сырья, при хорошем правильном температурном режиме.
Ее сыр даже пробовал посол Франции в Беларуси Дидье Канес. И, конечно, все местные жители. Сельчанам, кстати, совершенно бесплатно Оксана отдает сыворотку, оставшуюся после варки.
Это прекрасный корм для свиней. А местные и их гости в благодарность помогают кто во что горазд, а заодно черпают вдохновение от общения с животными.
Дарья Тясто, жительница Новополоцка:
Раньше просто не было работников, и я с Оксаной ходила на выпас. Мы вон туда ходили, к озеру. Просто приятно животные достаточно.
Содержать козу, уверена Оксана, гораздо проще, чем корову. А козье молоко в разы полезнее. Потому развивать эту отрасль животноводства в Беларуси крайне важно. И этот факт нужно учитывать при подготовке ветеринаров.
Оксана Лашкевич:
Необходимы специалисты, которые помогут сделать обследование козы. Допустим, в какой-то критической ситуации это будет скорая ветеринарная помощь, которая может приехать и помочь спасти животное. Вот этого очень не хватает.
Анализ молока. Для сыроделия нужно знать соотношение жира и белка. У нас, допустим, на жир если можно сделать аппаратом анализ, то на белок проблемно.
А еще козы – крайне умные и общительные животные. Они откликаются на свое имя, бегут навстречу хозяевам и даже поддаются дрессировке!