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Каждый третий житель – без питьевой воды. Наводнение в Перу привело к гуманитарной катастрофе

20.03.2017 - 13:17

Новости Перу. Сильнейшее наводнение в Перу привело к гуманитарной катастрофе. Без питьевой воды остается каждый третий житель страны. Местные власти спешно организовывают ее подвоз. Проблемы испытывает даже столица – Лима, в которой из-за климата почти не бывает дождей. Люди стоят за водой в километровых очередях. Полки в магазинах уже пусты.

Наводнение поглощает с каждым днем все большую территорию страны. Разрушены тысячи жилых домов, школы, больницы, мосты, дороги. Целые провинции отрезаны от внешнего мира. И большая вода, по словам экспертов, уйдет еще нескоро.

Такого бедствия эта южно-американская страна не знала два десятилетия. В списке жертв уже 75 человек. Многие числятся пропавшими без вести. Так или иначе стихийное бедствие затронуло половину жителей Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Перу

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