новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»

29.09.2017 - 15:44

Новости Беларуси. Награждение прошло накануне профессионального праздника. За звание лучшего боролись 68 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это учителя из разных регионов Беларуси. Самому младшему из них 25. Оценивали мастерство учителей не только ученые, психологи и победители прошлых лет, но и самые строгие критики – дети.

Светлана Румянцева, победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2017»:
Перамога – гэта і радасць, і адказназць, і шчасце, напэўна, быць у гэтай прафесіі, і прадаўжэнне, канешне. Гэта ўжо не пачатак, гэта працяг. І, напэўна, яшчэ новыя дасягненні наперадзе.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Само участие в конкурсе обогащает каждого учителя творческим общением со своими коллегами. Каждый учитель индивидуален, он по-своему реализует те образовательные задачи, которые стоят перед ним и прописаны в планах и программах соответствующих.

Конкурс «Учитель года» проходит раз в 3 года. Кроме символа профессионального состязания – «Хрустального журавл» – победительница получит и специальный приз.

«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Елена Сосновская
19 мая – День работников физической культуры и спорта Беларуси
Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете
Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете
Они ночь сидели, продумывали формы, методы урока: лучшего учителя выбирают в Могилевской области
Они ночь сидели, продумывали формы, методы урока: лучшего учителя выбирают в Могилевской области
Инесса Зубрилина
Инесса Зубрилина, «Учитель года-2011»: Учитель – вечный студент, надо постоянно учиться и развиваться!
Торжественная церемония лучших педагогов Минска прошла в концертном зале «Верхний город»
Лучших педагогов Минска чествовали в концертном зале «Верхний город» 23 декабря
Иван Якименко, учитель
Учитель математики и информатики Иван Якименко: Любить то, что преподаешь!
Максим Ляшкевич, учитель Стешицкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Вилейского района
Победителем конкурса «Молодой педагог» стал учитель географии с д.Стешицы
Евгений Ситко, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель — столичному образованию» в номинации «Мы — молодые»
Минск: Евгений Ситко стал победителем в конкурсе «Столичный учитель — столичному образованию»
Все новости по теме Учитель года
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru