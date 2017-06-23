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Кэмп по художественной гимнастике: в Минск приехали грации из США и Египта

23.06.2017 - 18:09

Новости Беларуси. В Минске впервые проходит кэмп по художественной гимнастике с участием ведущих молодых белорусских тренеров. В нашу столицу приехали около сотни граций из восьми стран, среди которых такие далекие, как США и Египет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специальная подготовка тела включает в себя бесчисленное количество упражнений, и порой, чтобы достичь желаемого результата, нужно терпеть. На четырех коврах в течение четырех часов, сменяя друг друга, проходят спецподготовка, хореография, работа с предметами, после – «элементы тела» – и это только утренняя тренировка. А вечером опять все сначала, только в других направлениях.

Раскрывают секреты семь молодых белорусских тренеров. Все они – призеры Олимпийских игр разных лет.

Александра Наркевич, организатор тренировочного лагеря:
Дети в такой экстренной обстановке, когда у них есть соперничество, когда они смотрят друг на друга: у кого-то больше получается, у кого-то меньше, они намного быстрее схватывают, намного быстрее хотят пройти вперед. И это у них закладывается в памяти. И пускай не сразу будет прогресс, у кого-то через месяц, через два, у кого-то может быть даже и позже – это все на работе будет видно.

Дебют кэмпа вызвал небывалый ажиотаж не только у специалистов ближайшего зарубежья – в Минск приехали из США и Египта – около ста граций от 6 до 18 лет. Юные росиянки внимают каждому слову.

Анна Иванова, участница тренировочного лагеря (Россия):
Есть интересные элементы мастерства и есть новые элементы, которые тоже учимся делать – и с ленточкой, и с мячом. Были очень интересные «эмки», у меня получалось. Мы постараемся вставить их в новые упражнения.

Мягкие тона ковра, много света, высота потолков позволяют легко работать с предметами. Время летит незаметно, ведь все, кто создавал белорусский кэмп, делали все с любовью.

Раса Жидонене, тренер по художественной гимнастике (Литва):
Нравится очень, это как бы звезда в небе, потому что мы всегда учимся. Очень хороший уровень. Все душевно, очень профессионально. Дети разделены по группам. Это очень дает плюс.

Хрупкие руки белорусских граций раскрыли окно в прекрасную кузницу отечественной гимнастики, ведь, отдавая, получаешь вдвойне, а престиж Родины нельзя измерить ничем.

Кэмп по художественной гимнастике: в Минск граций из США и Египта
Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Фото. Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Фото. Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Фото. Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Фото. Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Кэмп по художественной гимнастике в Минск
Фото. Кэмп по художественной гимнастике в Минск

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