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Керлинг. Правила

07.02.2018 - 16:17

Керлинг – спортивная игра на льду, в которой участвуют 2 команды по 4 спортсмена в каждой. Участники поочерёдно пускают по льду гранитные снаряды («камни») весом 19,96 кг в сторону размеченной на льду мишени («дома»).

Цель игры – попасть камнем ближе к центру «дома», чем это сделал соперник.

Игра состоит из 10 периодов или «эндов». В течение одного энда команда выпускает по 8 камней – каждый игрок выполняет по 2 броска, чередуясь с соперником.

Порядок, в котором осуществляются броски, определяется судьей до начала игры. Первый игрок от каждой команды называется «лид». Второй и третий («вице-скипы»). И, наконец, капитан команды – «скип».

После того, как разыграны все 16 камней, производится подсчёт очков в «энде». Учитываются только те камни, которые находятся внутри «дома», – одно очко за каждый камень.

За каждый «энд» очки получает лишь одна из команд. Победитель определяется по наибольшей сумме очков во всех «эндах». В случае равенства очков после 10 «эндов» назначается дополнительный период («экстра-энд»). «Экстра-энды» проводятся до выявления победителя.

*Помимо камней в керлинге используются щётки. Они необходимы для натирания («свипинга») ледовой поверхности перед движущимся камнем. В результате свипинга образуется тонкий слой воды, уменьшающий трение камня о поверхность льда, улучшая тем самым его скольжение и выпрямляя траекторию его движения.

На Олимпийских играх разыгрываются 2 комплекта наград: среди мужчин и среди женщин.

Керлинг

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