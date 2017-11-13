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Кевин Спейси оскорбил своим поведением Елизавету II

13.11.2017 - 10:47

Что ни день, то новые подробности скандала. Теперь Кевина Спейси обвиняют еще и в нарушении протокола во время посещения Букингемского дворца.

С чего начались все проблемы Спейси?

Фото: THR

СМИ утверждают, что несколько лет назад во время посещения королевской резиденции вместе с принцем Эндрю актеру захотелось почувствовать себя монаршей особой и он воспользовался возможностью посидеть на тронах королевы Елизаветы и ее супруга.

Такое поведение является строжайшим нарушением протокола.

Британское издание The Sunday Times даже утверждает, что существуют подтверждающие инцидент снимки, но на суд публики фотографии не представили.

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Фото: Variety

В Букингемском дворце подтвердили, что пару лет назад Кевин Спейси и правда встречался с принцем Эндрю. В то время актер занимал пост художественного руководителя лондонского театра Old Vik. Вот только сам факт посещения Спейси резиденции представители королевского дома комментировать отказались.

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