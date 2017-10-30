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Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

30.10.2017 - 14:15

Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна охватил весь Голливуд и вытягивает на поверхность все новые и новые нелицеприятные подробности из личной жизни известных людей.

Сегодня актер Энтони Рэпп рассказал, что в начале 80-ых его пытался соблазнить Кевин Спейси.

Энтони утверждает, что в 14 лет оказался на громкой вечеринке в квартире Спейси на Манхэттене. Под конец вечера юноша устал и прилег в пустой комнате. Тогда пьяный Кевин пришел к нему и лег сверху.

Энтони Рэпп. Фото: THR

Энтони Рэпп:
«Он пытался соблазнить меня. Я не знаю, верно ли истолковал его язык, но он пытался вступить со мной в сексуальный контакт. Я смог отскочить от него и закрыться в ванной».

Реакция Спейси была незамедлительной. Уже через час после публикации слов Рэппа, оскороносный актер разместил у себя в Twitter извинение перед коллегой и признание в том, сейчас он «живет как гей».

Кевин Спейси. Фото: Variety

Кевин Спейси в Twitter:
«Я уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Услышав его историю, я пришел в ужас. Я искренне не помню об этом инциденте, это произошло более 30 лет назад. Но если я действительно вел себя так, как он описывает, я вынужден принести свои искренние извинения за абсолютно не подобающее пьяное поведение, и мне очень жаль, что он вынужден был жить с этими чувствами все эти годы.

Эта история вдохновила меня на обсуждение других аспектов моей жизни. Я знаю, что обо мне ходят истории, отчасти спровоцированные тем, что я стараюсь защищать свою частную жизнь. Как знают близкие мне люди, у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин, встречался с мужчинами, и теперь я выбираю жизнь гея. Я хочу жить честно и открыто, и это начинается с анализа моего собственного поведения».

Фото: twitter.com/kevinspacey

Стоит отметить, что слухи про нетрадиционную сексуальную ориентацию актера ходят уже давно. Спейси никогда не был женат, а в компании мужчин ее замечали куда чаще, чем в сопровождении женщин.

История не осталась без внимания коллег Кевина Спейси. Десятки известных людей осудили  актера за домогательства на своих страницах в социальных сетях. Среди высказавшихся Дебра Мессинг, Билли Айкнер и заделавшаяся в главные защитницы всех униженных и оскорбленных Роуз МакГоун, которая, собственно, и дала старт всей истории с Вайнштейном.

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