КГБ: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
Новости Беларуси. О готовящейся в Беларуси провокации 16 октября заявили в Комитете госбезопасности. При этом попросили граждан быть бдительными и не допустить втягивания в противоправную деятельность.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, к студенчеству с целью инспирации протестного движения.
Согласно замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях провокации силовые структуры Республики Беларусь. В складывающейся ситуации Комитетом совместно с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности.
В данной ситуации обращаем внимание граждан и просим быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность.
Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Председатель КГБ детально рассказал о ситуации. Отдельное поручение Президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.
О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Сегодня ночью, примерно в 5 часов 30 минут, возле города Минска было задержано 32 гражданина Российской Федерации, членов военизированной организации, частная военная компания Вагнера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, частная компания?
Валерий Вакульчик:
Да, частная компания Вагнера.
К слову, официальных уведомлений о перемещении представителей российской частной военной компании через территорию Беларуси нашей стране не поступало. В свете этих событий внешнеполитическому и силовым ведомствам даны поручения.
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