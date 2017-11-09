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КГК Беларуси и коллеги из Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств

09.11.2017 - 16:25

Новости Беларуси. Контрольные ведомства Беларуси и Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств. Речь идет о выполнении субъектами договоренностей, достигнутых на переговорах глав правительств наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 ноября рассказал председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

В эти дни делегация высшего контрольного управления  Словакии с визитом в Минске. Коллеги обсуждают возможные направления совместной работы и делятся опытом.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Все высшие органы финансового контроля европейских стран действуют как традиционные счетные палаты. У них нет широких полномочий и определенных законодательством направлений контрольной деятельности, где комитет госконтроля держит все сферы хозяйственной деятельности и финансовой деятельности в стране под контролем. Та структура, которая сегодня сформирована под те задачи и экономическую ситуацию в стране, безусловно, интересна нашим коллегам из других стран.

В перспективе стороны планируют уделить пристальное внимание системе электронных закупок. По мнению контролеров, здесь возможны нарушения. Формат проверки обсуждается.

КГК Беларуси и коллеги из Словакии будут отслеживать сотрудничество предприятий двух государств

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