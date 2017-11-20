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КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме проиграло «Амуру»

20.11.2017 - 17:58

Минское хоккейное «Динамо» сегодня завершило выездную серию игрой в Хабаровске против местного «Амура». Зубры по ходу встречи сумели отыграться со счета 2:0 и перевести игру в овертайм.  В дополнительное время удачливее были хозяева площадки 3:2.

«Трудный «камбэк» в конце сложного выездного турне, безусловно, заслуживает уважения», – отметил Горди Дуайер после игры.

Горди Дуайер, главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
На протяжении двух периодов соперник выглядел здорово, сделал многое для того, чтобы победить сегодня: создавал моменты в атаке, очень плотно действовал в зоне защиты, выигрывал единоборства. Нам приходилось тратить немало сил. Но в третьем периоде наша команда расправила плечи, забросила классные и важные шайбы. Трудный «камбэк» в конце сложного выездного турне, безусловно, заслуживает уважения. В овертайме у нас были шансы, чтобы решить исход встречи в свою пользу и завоевать два очка, но мы не сделали этого, а в конце позволили «Амуру» убежать в контратаку и победить. Конечно, я разочарован, однако, повторюсь, такой «камбэк» можно отнести к положительным моментам вечера.

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Фото: twitter.com/NBCSCapitals
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