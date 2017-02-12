Киберспорт в Беларуси: может ли принести реальную пользу сидение перед компьютером

В какую школу ребенок ходит с удовольствием? В такую, где нет математики, чтения или химии, но есть другие необычные предметы. Например, компьютерные игры.

Павел Кириленко, ученик кибершколы:

Я хотел найти себе команду. У меня постоянно так получалось, что я никак не мог собрать нормальных людей, которые могли спокойно и адекватно со мной играть. То есть то я постоянно зарывался, не мог спокойно играть с людьми. Но как-то потом наш тренер вышел со мной поговорил и сказал, что не надо так делать, лучше спокойно все обсуждать с командой и буду выигрывать. Я пришел сюда буквально 2 месяца назад, и за 2 месяца мы с командой довольно много прошли.

Все преподаватели – профессионалы с большим опытом игры. К каждому ученику – индивидуальный подход. Главная задача – выявить сильные стороны игрока и развить их. После юные киберспортсмены собираются в команды, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Антон Парфенчик, педагог кибершколы:

Индивидуальные умения я, как правило, просто показываю, как тренировать дома, просто изредка контролирую.

Важно уметь общаться, передавать и принимать информацию. Как правило, у каждого своя роль в игре, но все работают как единый механизм, и только в этом случае команда сможет выиграть. Кроме того, киберспортсмены должны обладать хорошей реакцией и уметь быстро принимать решение.

Во многих странах киберспорт уже давно признан официальным видом спорта. Игровая индустрия стремительно развивается, растут и призы за победу. Этот «молодой» спорт по количеству поклонников уже смело может конкурировать с футболом. К слову, «молодой» он не только из-за того, что образовался недавно, но и из-за возраста спортсменов. В среднем от 16 до 24 лет.

Антон Парфенчик, педагог кибершколы:

Казуальная часть игры начинается с того, что люди просто приходят, играют в свое удовольствие и ищут в этом отдых. Как я начинал. А именно киберспорт настроен на такой лад, что нужно развивать себя и тренироваться в поте лица. Это тренировка навыков человека на таком же высоком уровне, как и спорт. Просто, естественно, в спорте – это физическое развитие, по большей части, а в киберспорте – это командное и центральная нервная система.

В Беларуси киберспорт пока еще не признан официальным видом спорта, но в нем есть огромный потенциал. А значит сиденье перед компьютером не всегда можно считать бесцельным.