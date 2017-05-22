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Кинематографисты-любители из Бреста с фильмом, снятым на мобильник, победили на фестивале в США

22.05.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Короткометражный фильм на камеру мобильного телефона. Кинематографисты-любители из Бреста победили на престижном фестивале в США. И для этого им понадобились лишь мобильное устройство, небольшое помещение и всего одна ночь съемок.

Белорусскую работу признали лучшей среди экспериментальных картин. Четырехминутный фильм, созданный съемочной группой всего из 4 человек, называется «137 часов» и рассказывает о мучительной борьбе с зависимостью от социальных сетей.

Дмитрий Сахарук, лауреат фестиваля:
Надеялись, что нашу работу оценят. Ее оценили в Беларуси высоко, члены жюри белорусского фестиваля мобильного кино. Но то, что мы выйдем на мировой уровень, я как минимум этого не ожидал. Поэтому очень приятно.

Всего же в конкурсной программе кинофестиваля участвовали более двух тысяч картин из 110 стран мира. Останавливаться на этом брестчане не собираются. Совсем скоро свет увидят и новые фильмы талантливых кинолюбителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Сахарук, лауреат фестиваля

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