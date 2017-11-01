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Кинофестиваль «Лiстапад»: какие игровые, документальные и анимационные фильмы представят белорусские режиссёры?

01.11.2017 - 10:57

Три дня остается до открытия самого значимого кинематографического события в нашей стране – Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».  Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – создатели конкурсных работ: Юлия Шатун, режиссер фильма «Завтра» (игровое кино Национального конкурса), Юрий Тимофеев, режиссер фильма «Агмень» (документальное кино Национального конкурса), Марина Карпова, режиссер фильма «Откуда берутся снежинки» (анимационное кино Национального конкурса).

Кинофестивале «Лiстапад»

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