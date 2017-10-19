Кинопремьеры 19 октября: «Матильда» и все, все, все

Свершилось. До кинотеатров все же добралась «Матильда», хотя многие уже считали, что этого никогда не произойдет. Фильм Алексея Учителя станет не только самой громкой русскоязычной премьерой года, но и вполне может побороться за это звание во всем мире. Понятно, что за таким колоссом остальные премьеры безнадежно теряются, но среди них все же есть любопытные новинки.

«Матильда»

реж. Алексей Учитель

Фото: kinopoisk.ru

1888 год. Молодой наследник престола цесаревич Николай живет жизнью типичного томящегося принца. Он меланхоличен и скучающ, что не подобает будущему правителю. Властный отец Александр III обеспокоен состоянием сына и пытается развлечь его элитарными театральными представлениями. Во время одного из балетных шоу Николай видит на сцене молодую танцовщицу Матильду Кшесинскую, один взгляд на которую выводит цесаревича из состояния меланхолии.

Про «Матильду» было сказано уже так много (на нашем сайте в том числе), что любые разговоры про этот фильм кажутся излишними. Мы лишь добавим, что картина не пытается никого оскорбить – это лишь фантасмагория, красивая дорогая сказка о принце и танцовщице, в которой за дворцовой пышностью дома Романовых скрывается самая традиционная история любви. Советовать или не советовать этот фильм вам мы не собираемся – тут уж каждый решает сам, но всем противникам «Матильды» стоит помнить, что именно из-за подобных протестов «Голова-ластик», «Последнее танго в Париже» и «Заводной апельсин» приобрели культовый статус и навсегда вошли в историю.

Читайте про то, почему «Матильда» вызвала скандал.

«Геошторм»

реж. Дин Девлин

Фото: imdb.com

На планету в разных точках обрушивается серия всевозможных природных катаклизмов. Лидеры мировых держав объединяются и создают разветвленную сеть орбитальных спутников, способных контролировать климат. Но в системе произошел сбой, и теперь выстроенная для защиты конструкция грозит всей Земле. Начинается гонка со временем, в которой люди должны успеть обнаружить причину сбоя и предотвратить всемирный Геошторм, способный уничтожить все человечество.

Давненько в прокате не было фильмов-катастроф (на самом деле нет)! И вот теперь Джерри Брукхаймер спродюссировал очередное кино, где всему человечеству грозит неминуемая гибель от природных катаклизмов. Доверие картина не вызывает – она была снята еще полтора года назад, а все это время ее переписывали и монтировали. Такие фильмы редко получаются удачными, но поклонники Джерарда Батлера и Джима Стерджесса могут попытать удачу – может им и понравится.

«Голем»

реж. Хуан Карлос Медина

Фото: imdb.com

Лондон, викторианская эпоха. Инспектор Килдер ведет расследование серии жестоких и кровавых убийств. Все улики, оставленные на местах преступлений, указывают на то, что в город вернулось страшное мифическое существо Голем. Инспектор считает, что юная Элизабет Кри, обвиняемая в убийстве мужа, невиновна, а Джон Кри стал жертвой Голема. Расследование приводит Килдера на театральные подмостки, где обвиняемая выступает с песнями и танцами. Именно там следователь осознает, что между реальностью и мифом лежит очень тонкая черта, а правду иногда лучше не знать.

Готический фильм ужасов произвел фурор на прошлогоднем кинофестивале в Торонто, но до наших зрителей он добрался только сейчас. Кровавая сказка навеяна викторианскими историями о Джеке-Потрошителе и романтизирует эпоху, когда преступники становились народными героями, а их злодеяния вдохновляли людей на творчество. Картина получилась красивой, но несколько вторичной и предсказуемой, однако это не должно лишить вас удовольствия полюбоваться на как всегда грандиозного Билла Найи в роли инспектора, милую Оливию Кук и красавца Дугласа Бута.

«Реальный Рокки»

реж. Филипп Фалардо

Фото: imdb.com

Биографическая история боксера-тяжеловеса Чака Уэпнера, жизнь которого резко изменилась после победы над самим Мохаммедом Али. После такого триумфа все не могло оставаться по-прежнему, но Чак не сумел разумно распорядиться фантастическим успехом. Фильм расскажет о его любви к женщинам, азартным играм и о том, как он так и не смог отказаться от славы.

В мировой культуре Чак Уэпнер известен не только своей победой над Али, но и тем, что именно с него Сильвестр Сталлоне списал образ Рокки Бальбоа. Но именно серия фильмов о Рокки и играет против «Реального Роки» − уж слишком вторичным вышла картина, пересказывающая знакомую историю, но уже в более реалистичной манере. А вот кого фильм может заинтересовать, так это поклонников пары Лив Шрайбер-Наоми Уоттс – для актеров эта картина стала последним проектом, в котором они снялись до развода.

«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»

реж. Дэвид Алонсо, Энрике Гато

Фото: imdb.com

Не самый удачливый исследователь Тэд вместе со своими странными друзьями, в числе которых живая мумия и смышленый песик Джефф, отправляются на поиски возлюбленной Тэда Сары, похищенной злобным богачом Джеком Рэкхемом. Оказывается, Сара обнаружила место, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей хочет их заполучить. Тэд с друзьями должны опередить Рэкхема, спасти Сару и найти несметные богатства!

Испанский мультфильм 2012 года «Тэд Джонс и Затерянный город» не стал хитом ни только в мире, но и на родине, однако сейчас на большие экраны выходит его продолжение. Новая часть анимационных приключений паразитирует на подвигах Индианы Джонса, но едва ли может предложить зрителю что-то новенькое. Правда, ничего кроме этого для детей на этой неделе не выходит, но лучше сводите малышей на «My little Pony».