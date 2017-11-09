Кинопремьеры 9 ноября: убийство в поезде и биография художника

На прошлой неделе в прокат вышел новый блокбастер от Marvel «Тор: Рагнарёк», на следующей DC представит свою «Лигу справедливости», а самая громкая премьера уикенда между комикс-гигантами – экранизация известного детективного романа Агаты Кристи. Кроме нее в кинотеатрах мультфильм для детей, героический триллер, французская трагикомедия и удивительная по форме биография Винсента Ван Гога.

«Убийство в «Восточном экспрессе»

реж. Кеннет Брана

Фото: imdb.com

В 1934 году среди пассажиров частного поезда из Турции во Францию оказывается знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро. В первый же день один из пассажиров просит Пуаро о защите, а на следующее утро его находят в купе мертвым. В тот же день из-за лавины поезд вынужден остановиться в Югославии, и начальник поезда умоляет детектива расследовать это преступление до того, как в дело вмешается местная полиция.

Английский актер и режиссер Кеннет Брана уже давно зарекомендовал себя в качестве постановщика, которому по плечу любая классическая литература. После многочисленных экранизаций Шекспира он обратился к известнейшему роману Агаты Кристи и сам же сыграл роль Эркюля Пуаро. Фильм получился невероятно красивый и атмосферный, а известнейшие актеры с удовольствием отыгрывают своих персонажей. Среди пассажиров «Восточного экспресса» Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Уильям Дефо, Джуди Денч, Джош Гад, Оливия Коулман и другие талантливые артисты.

Про другие достойные экранизации произведений Агаты Кристи читайте здесь.

«Дело храбрых»

реж. Джозеф Косински

Фото: imdb.com

Основанная на реальных событиях, история тушения одного из самых опасных и разрушительных пожаров в мире. Фильм расскажет про подразделение американских пожарных Granite Mountain Hotshots, которое в 2013 году потеряло 19 человек на борьбе с огнем в гранитных горах Аризоны.

Первый нефантастический проект Джозефа Косински, который известен по фильмам «Трон: Наследие» и «Обливион». Суровый и мрачный байопик о настоящем мужестве в мире вышел еще две недели назад и может похвастаться великолепной критикой и зрительским признанием. Возможно, для нашего зрителя история американского пожара покажется чужой и далекой, но «Дело храбрых», в первую очередь, о героизме, а это качестве одинаково ценится в любой стране мира. Главные роли в картине сыграли Джош Бролин, Майлз Теллер, Тейлор Китч и Джефф Бриджес.

«Афера доктора Нока»

реж. Лоррэйн Леви

Фото: imdb.com

В 50-ые годы прошлого века мелкий мошенник Нок сбегает из родного Марселя на пассажирском корабле. Из-за бесплатного проезда он прикидывается врачом, хотя вообще ничего не понимает в медицине. Но первый врачебный опыт Нока оказывается успешным и он осознает, что на этом можно неплохо заработать. Через пять лет с врачебным дипломом Нок приезжает в городок Сен-Морис, где выкупает загибающуюся частную практику и разводит бурную деятельность в лечении богатых горожан от несуществующих болезней.

Французская пьеса 1923 года «Нок, или Торжество медицины» достаточно известна не только на родине, но и за ее рубежом. В ней едко высмеиваются общественные нравы и мошенничество в медицине, а главный герой не вызывает ни капли симпатии. Но вот в фильме все действия Нока оправдываются и преподносятся с восхищением, а играет его один из самых обаятельных французских актеров Омар Си из «1+1». «Афера доктора Нока» исключительно для тех, кто готов закрыть глаза на правила морали и насладиться традиционным французским фарсом.

«Маленький вампир»

реж. Рихард Клаус, Карстен Килерик

Фото: imdb.com

Маленький вампир Рудольф беззаботно живет со своими родителями, но злостный охотник на вампиров разрушает эту идиллию. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика Тони, который обожает страшные истории и старинные замки, и моментально заводит с ним дружбу. Тони предлагает новому приятелю свою помощь, и теперь странная парочка готова противостоять охотнику на вампиров.

Красочный европейский мультфильм является ремейком детского фильма 2000 года «Вампиреныш» о дружбе маленького упыря с обычными мальчиком и девочкой. В новом мультике полно юмора, захватывающих полетов, уморительных погонь и милых персонажей. Малышам обязательно понравится, а вот детям постарше будет скучновато – «Маленький вампир» рассчитан на исключительно на самых юных зрителей.

«Ван Гог. С Любовью, Винсент»

реж. Дорота Кобела, Хью Уэлчман

Фото: imdb.com

Через год после смерти Винсента Ван Гога в 1891 году почтмейстер, хорошо знакомый с живописцем при жизни, находит неотправленное письмо Ван Гога к его младшему брату Тео. Из уважения к семье Ван Гогов почтмейстер просит своего непутевого сына Армана отыскать Тео и отдать ему письмо. Арман начинает поиски, но узнает, что Тео скончался через несколько месяцев после старшего брата. Юноша не сдается и готов объехать всю Францию в поисках жены Тео, которой намерен отдать письмо Винсента.

В минский прокат эта картина выходит не 9, а 13 ноября, но это не повод ее пропустить. Уникальнейший кинематографический эксперимент, подобных которому в истории еще не было. Сначала был снят обыкновенный фильм с живыми актерам, а потом более сотни художников со всего мира перерисовывали каждый кадр масляными красками в стиле Ван Гога. Выглядит это совершенно потрясающе и чарующе. Добавьте сюда еще исторический детектив (разыскивая невестку художника, Арман заодно пытается выяснить причину самоубийства Винсента) и получите одну из важнейших премьер 2017 года.