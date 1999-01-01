Кирилл Казаков

Родился в Могилёве. Окончил истфак МГУ имени А.А. Кулешова и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. С 1999 года работал криминальным репортером на Могилёвском областном телевидении, после собкором программы «Зона Икс». С 2003 года заведующий отделом криминальных новостей АТН. Автор и ведущий программы «Зона Икс». Позже директор «Беларусь 24», руководитель АТН и генеральный продюсер НГТРК. Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь и конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший репортёр».