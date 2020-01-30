Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки
Новости Беларуси. Новый коронавирус обнаружен в 16 странах мира. Число заболевших растет едва ли не каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами эпидемии уже стали более 170 человек, а число заразившихся приближается к 8000. Крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из Уханя.
В связи со сложившейся обстановкой Всемирная организация здравоохранения проведет внеочередное заседание, на котором во второй раз обсудит, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения.
Тем временем белорусский гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом 29 января приземлился в Пекине. Сейчас медикаменты, маски, перчатки и средства дезинфекции направляют в наиболее проблемные регионы страны. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с белорусскими гражданами, которые сейчас пребывают в Китае.
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол:
Мы ожидаем, что это был лишь первый борт. На 5 февраля мы направили запрос, чтобы прилетел второй борт.
Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки – с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан.
Жители Китая высоко оценили поддержку. В социальных сетях появилась масса сообщений со словами благодарности белорусам за помощь в этой сложной ситуации.
Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая
Новости мира. В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса – в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие – граждане Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Италии из-за коронавируса введён режим чрезвычайного положения. Такое решение принял совет министров после обнаружения в стране двух случаев заражения у туристов из Китая. Действовать режим ЧП будет на протяжении 6 месяцев, а на борьбу с заболеванием итальянские власти выделят 5 миллионов евро.
ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией
География распространения смертельного заболевания продолжает расширяться: первые случаи заболевания пневмонией нового типа диагностировали в Великобритании. Пациенты проходят курс лечения, а Минздрав пытается определить, с кем контактировали зараженные.