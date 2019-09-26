Кирилл Рудый о том, почему «Один пояс и один путь» прошёл через Беларусь: «Это всё решает бизнес»
Город Ухань – это конечная точка в маршруте поставок «Одного пояса и одного пути». Сюда, в том числе по водному пути, – через реку Янцзы – поступают и белорусские продукты, рассказали в программе «Специальный репортаж».
В прошлом году Беларусь поставила в Китай молочной продукции на $60 млн. Это в 13 раз больше, чем в 2017 году. Ухань – один из трёх городов (еще Чжэнчжоу и Чунцин) куда ходят контейнерные поезда с нашим товаром. В этом магазине успели убедиться в его качестве.
Дзо Лу, заместитель генерального директора торговой компании «Ухань-Азия-Европа»:
Каждый месяц наша компания принимает по два 26-тонных контейнера с белорусским молоком. Это 20 тысяч бутылок. И товар раскупается в наших магазинах.
Только в Ухани у нас 50 торговых точек. Я могу с уверенностью сказать, что здесь любят белорусское молоко.
Беларусь – единственная в Европе и СНГ, кто прошел сертификацию на продажу в Китае говядины и птицы. Мы конкурируем с крупнейшими производителями Австралии и Новой Зеландии. Ведь Китай – привлекательный рынок для многих стран. Сегодня право поставлять свою продукцию в Поднебесную имеют 54 молочных завода Беларуси, два мясокомбината, и пять птицефабрик.
Ма Чжун, директор исследовательского центра по проблемам развития Китая:
Население Китая – 1,4 миллиарда человек. Потребность в качественных продуктах питания в стране постоянно растёт. Мы знаем, что белорусские продукты очень хорошие. Особенно мясо и молоко. Поэтому с удовольствием приветствуем ваши поставки.
Такие показатели стали возможными благодаря участию Беларуси в «Одном поясе и одном пути». Наша страна одной из первых присоединилась к глобальной инициативе Китая. Проект предполагает создание нового Шёлкового пути: от Юго-Восточной Азии до Европы. Государства, которые так или иначе в нём участвуют – это 60% населения планеты. А экономический потенциал проекта – $20 триллионов.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас около 80 или 90% ж/д-перевозок из Китая в Европу и обратно осуществляется через Беларусь. В то время как раньше Шёлковый путь проходил гораздо южнее территории нашей страны. Да и сегодня на пути в Европу из Китая есть Украина, есть Прибалтика. Расскажите, почему именно через нашу страну строится маршрут?
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в КНР:
Это всё решает бизнес. Здесь нет какой-то политической воли или приказа для бизнеса. Если бизнес считает, что есть политические или какие-то иные риски в безопасности направления своих товаров, и лучше направить через Беларусь, чем, например, через Украину или другую страну, значит, направляются так.
Плюс есть отзывы о более прозрачной работе белорусской таможенной службы в сравнении с другими таможенными службами. Поэтому быстрее, проще проходить процедуры эти в Беларуси.
Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае
Как белоруска учится в Китае, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай):
Мы сейчас находимся в Уханском университете. Это моя аудитория, где я каждый день – с понедельника по пятницу – занимаюсь, слушаю уроки, делаю домашние задания.
Это Ухань. Небольшой по местным, и мегаполис – по меркам мировым. С 10-миллионным населением. О деталях обучения в лучшем ВУЗе города рассказывает Вика. Из родной Орши девушка приехала сюда три года назад.
Виктория Коношенко:
Когда преподаватель пишет, когда заканчивается место, он просто берёт и продолжает писать. То есть с задних рядов будет все видно, что написано.
В Ухани Вика изучает китайский язык. К третьему курсу бегло общаясь со студентами и преподавателями. Впрочем, белорусскому учит и китайцев. Исправляя, если кто-то не совсем знает, где находится Беларусь.
Виктория Коношенко:
Из-за того, что Беларусь и Россия на китайском звучит почти одинаково, если дословно, то Беларусь звучит «Белая Россия», поэтому они думают, что я из России. Я говорю – нет, из Беларуси.
ВУЗ в Ухане входит в список трёхсот лучших в мире. А его студенческий городок – словно отдельный район города. Здесь живут и учатся 44 тысячи человек.
А ещё его посещают туристы. Причины: холмы Луоцзяшань и старинная архитектура.
Анна Луо, заместитель директора международного отдела Уханьского университета:
Сейчас у нас учится только один человек из Беларуси. Большинство международных студентов – из Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Но мы очень хотели бы, чтобы к нам приезжало больше ребят из вашей страны.
На вопрос, по чему девушка больше всего скучает в Китае, Вика ответила…
Виктория Коношенко:
По еде. Потому что в Китае не так много молочной продукции. Есть молоко, но оно, в основном, соевое.
Скажем так: его китайцы не очень жалуют. Природа. У 90% жителей Поднебесной – непереносимость лактозы. Но оставшиеся десять процентов – это огромный рынок, 140 миллионов человек. Которые, особенно взрослые, переходят с тёплой воды (китайцы её пьют постоянно) на молоко.