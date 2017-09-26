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Кишечные инфекции: этот препарат часто советуют врачи, но почему его нельзя принимать

26.09.2017 - 22:32

Новости Беларуси. Об ошибках в применении лекарственных препаратов при кишечных инфекциях рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:
К сожалению, не только аптечная сеть, но и некоторые доктора очень любят предлагать в таких ситуациях препарат лоперамид (Имодиум). Эти препараты противопоказаны при кишечных инфекциях – они блокируют перистальтику кишечника.

То есть, если при диарее – это механическое очищение, освобождение организма от возбудителя.

Они блокируют этот процесс, и возбудитель, который должен, как бы, выйти наружу, он остаётся в кишечнике. И, помимо всего прочего, когда блокируется перистальтика кишечника, особенно у детишек, может развиться динамическая кишечная непроходимость. А это уже – хирургическая патология, которая требует иногда даже хирургического вмешательства.    

Теледоктор. Кишечные инфекции

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