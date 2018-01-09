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Кит спас женщину от тигровой акулы: фотофакт

09.01.2018 - 15:25

Новости мира. Горбатый кит спас женщину от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биолог изучала поведение кита и не заметила, как к ней подплыла трехметровая тигровая акула. История закончилась бы трагически, если бы женщину не защитил кит. Млекопитающее буквально укрывало ее плавниками. А в какой-то момент и вовсе подняло на поверхность воды.

К тому времени подоспели и плавающие неподалеку дайверы, которые помогли женщине подняться на борт лодки.

Кит спас женщину от тигровой акулы: фотофакт

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