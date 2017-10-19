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Китай намерен перейти на потребление газа, чтобы очистить воздух в крупных городах

19.10.2017 - 10:05

Новости Китая. Китай в ближайшие десятилетия может стать крупнейшим в мире потребителем газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бум спроса на него говорит о намерении властей Поднебесной бороться за свою экологию.

От «грязных» видов топлива решили отказаться в надежде очистить воздух в крупных городах. В Пекине, например, из-за действующих угольных электростанций и котельных жители города часто сталкиваются с проблемой смога.

Ранее Китай заявил, что рассматривает возможность поэтапного отказа от транспортных средств на традиционных видах топлива. Это решение Пекина позволит ускорить глобальный переход на электромобили.

 

Китай намерен перейти на потребление газа, чтобы очистить воздух в крупных городах

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