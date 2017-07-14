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Китай выделит средства на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске

14.07.2017 - 13:35

Новости Беларуси. 14 июля стало известно, что китайские партнеры помогут Беларуси в строительстве Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске. Правительство этой страны выделит помощь. Это около 1 миллиарда 200 миллионов юаней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Это важный год – 25-летие установления дипломатических отношений. Именно в этот важнейший год мы вместе подписали этот документ. Это имеет особое значение.

В строительной отрасли Беларусь и Китай продолжают тесно сотрудничать в возведении социального жилья. Первые дома уже приняли новоселов. С участием технико-экономической помощи КНР в нашей будет еще построено 50 многоэтажек.

Китай выделит средства на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске

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