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Китайское турагентство разработало программу экскурсионного тура по Беларуси

15.08.2017 - 10:43

Новости Беларуси. Узнать Беларусь за 7 дней. Китайское туристическое агентство разработало программу недельного экскурсионного тура по нашей стране. Первая группа гостей из Поднебесной воспользуется маршрутом уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, туристы увидят самые яркие исторические, культурные и природные достопримечательности нашей страны. Начнет «белорусскую неделю» знакомство с национальными ремеслами, традициями и кухней в музейном комплексе Дудутки. Также во время путешествия гости посетят Линию Сталина, Беловежскую пущу и крупные областные центры.

Программа насыщенная. Ожидается, что именно она привлечет еще больше китайских туристов в Беларусь. В 2016 году их было 1,5 тысячи.

Китайское турагентство разработало программу экскурсионного тура по Беларуси
Экскурсии по Беларуси для китайских туристов
Фото. Экскурсии по Беларуси для китайских туристов
Экскурсии по Беларуси для китайских туристов
Фото. Экскурсии по Беларуси для китайских туристов

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