Классика наряду с новаторством: как угнаться за современной модой в макияже и окрашивании волос

За модой не угнаться, но остаться позади, значит упустить возможность быть актуальной. Не все девушки готовы снизить темп в этой гонке. К тому же есть секрет. Например, что касается окрашивания волос и макияжа. Здесь классика всегда граничит с новаторством, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

Мне очень нравится мода, потому что все циклично. Например, амбрэ перешло в самбрэ. А сейчас мы переходим в «тигровый глаз». Чем отличается амбрэ, это более четкая грань в окрашивании, самбрэ сводится к растушеванному, а «тигровый глаз» – это вообще добавляются карамельные, коричневые элементы. И делается на базе самбрэ.

А пока мастер по окрашиванию делает свое дело, визажист подскажет нам, как подготовиться к ответственному выходу в свет.

Елена Рузова:

Красные губы войдут в любой образ и они всегда будут подходить. Не важно, вы делаете пышные локоны, если это прическа, либо прямые волосы. Но сейчас визажисты много начали вводить, и к красным губам добавляем еще и глаза, отрисовку глаз. Орбиты глаза в классической технике. И это все сочетается с классическими коричневым цветами на глазах. Это очень легко. Если бы вы хотели открыть больше глаз или, например, еще лучше, если у вас голубые глаза, это выигрышный вариант, отрисовать глаза. Мы открываем, соответственно, глаз отрисовкой и наши красные губы. Они могут быть как глянцевые, так матовые. Любые, любые, любые.

И не забывайте: перед макияжем губы стоит подготовить с помощью уходовой косметики.

Елена Рузова:

Вы скрабируете сначала губы, снимаете верхний слой губ. Они у вас ровные и готовы к красивой красной помаде. Красная помада требует идеальных проработанных губ. Отрисовка карандашом. Для того, чтобы помада была стойкой, я покрываю карандаш по всей части губ. Если вы понимаете, что мероприятие долгое, то нижний слой я наношу матовой помадой и в верхний слой помады я уже добавляю глянец.

Можете воспользоваться советом и матовую помаду выбрать более темной, а для внутренней части губ использовать более красный глянец. Не забывайте: перед самым выходом губы стоить промокнуть изнутри салфеткой, чтобы улыбка была идеальной.

Вернемся нашим блондинам. Это актуальные тенденции нынешнего сезона. Они позволяют плавно перейти к «тигровому глазу», от которого невозможно оторвать глаз.

Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

Переход с амрэ в самбрэ, чтобы максимально сохранять волос. Потому что амбрэ – это осветленный кончик, потом мы переходим максимально выше, чтобы уже не повреждать осветленный кончик.

Кстати, этот тип окрашивания подходит многим.

Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

«Тигровый глаз» я рекомендую брюнеткам, с бликами карамельных оттенков. Это освежает.

А макияж в данном случае сводит фокусирует нас на естественной красоте модели.

Елена Рузова:

Акцент у нас получился на глаза. Мы их сделали более яркие. Это классические коричневые смоки, и, соответственно, в ресницах есть черный карандаш. По обводке всего глаза. Это увеличивает и усиливает ваш естественный цвет глаза, и никуда же без красивых шикарных ресниц.

Иван Xangmeleon Кривонос, музыкант, автор творческой мастерской:

Я хотел получить естественность, максимально оттенков, плавный переход. И, на мой взгляд, это получилось.

Пусть и у вас получатся задуманные перемены со внешностью без резких движений и лишних слов.