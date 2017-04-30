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Кличко – Джошуа: британский боксер рассказал, как ему удалось победить украинца

30.04.2017 - 17:47

«Энтони Джошуа – новая суперзвезда». Статьи с таким посылом появляются на просторах Интернета. Бой Джошуа-Кличко уже назвали гениальным.

Спортивные комментаторы сходятся в одном: поединок будет претендовать на звание лучшего боксерского поединка года. Украинские издания назвали то, что произошло минувшей ночью на легендарном стадионе, «драмой на Уэмбли».



Лондон, стадион Уэмбли. На ринг против 41-летнего Владимира Кличко выходит 27-летний Энтони Джошуа. За событиями только с трибун наблюдают 90 тысяч зрителей.

В 12-раундовом поединке Джошуа одерживает победу над  Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.



В интервью Sky Sports Джошуа сказал, что Владимир Кличко для него является примером для подражания не только на ринге, но и за его пределами.

Энтони Джошуа:
Я не совершенен, но стараюсь. В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами. <…>. Сегодня я показал, что бои выигрываются на тренировках. Это непросто, но бокс сам по себе тяжелый вид спорта, и нужно быть готовым ко всему.



Энтони Джошуа:
Я не идеален, но я работаю над собой. Иногда ты можешь быть феноменальным бойцом, но бокс – это, в первую очередь, характер. Я дрался сердцем и победил. В таких боях можно узнать, чего ты стоишь на самом деле.

После боя Кличко похвалил британского боксера. «Это был бой двух джентльменов», – отметил украинец.



Владимир Кличко:  
Я сказал джентльменов, потому что бокс пришёл из Англии. Энтони сегодня был лучше. Я расстроен, что у меня не получилось победить. Я планировал сделать это. Но, в любом случае, я поздравляю Энтони!

Энтони Джошуа после боя мечтал о том, как побыстрее оказаться с семьей, поесть, отоспаться и вновь вернуться на ринг в Лондоне. Таким образом, поклонники ждут еще одного поединка на «Уэмбли». Многие уверены: он будет легендарным.

Владимир Кличко проиграл второй бой подряд.

Таким образом, 41-летний не сумел вернуть себе два титула чемпиона мира. В конце 2015-го он, напомним, уступил Тайсону Фьюри (подробности).

Энтони Джошуа

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