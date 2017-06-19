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Клоун Вадик Ракета: «Присылают из ЖЭСа бумажку: «Приди и получи повышение квалификации»

19.06.2017 - 19:22

Новости Беларуси. О казусе рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадик Ракета, ведущий детских праздников, учредитель детского развлекательного центра:
У меня свой детский центр, но я столкнулся – вот я слушаю всех, кто находится в студии – могу сказать одно: это – проблема сегмента. В моём детском сегменте то, о чём говорят присутствующие – это не работает. И консультации… Когда мне присылают из ЖЭСа бумажку: «Приди и получи повышение квалификации», – простите, от кого? В ЖЭСе. От кого в ЖЭСе мне получить консультацию, как мне быть лучшим клоуном в мире? Это – абсурд. 

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