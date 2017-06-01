новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице

01.06.2017 - 16:30

Новости Беларуси. В День защиты детей праздник устроили и в Гродненской областной детской больнице. 1 июня здесь врачей в белых халатах заменил клоун, который пришел к ребятам с подарками и игрушками. Не остались без внимания и самые маленькие пациенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Шундрик, пациент Гродненской детской областной больницы:
Сегодня детский праздник. Пришел клоун, он вызывает детей. Им нравится.

Алина Надейко, пациент Гродненской детской областной больницы:
Клоун ко мне приходил, шарик надул. Мне еще подарили подарки.

Акция под названием «Детство должно быть у каждого» продолжится в течение дня. Праздник заглянет во все детские медицинские учреждения Гродно.

Клоун вместо врачей и много подарков: 1 июня прошел праздник в Гродненской областной детской больнице

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дворец детей и молодежи: кружки, летние лагеря и трудовая занятость – куда определить детей на лето?
«Барменом был проведён осмотр оборудования». Мальчик сломал руку в детском лабиринте в Минске
Детей заставляют убирать классы: законно ли это?
«Всю жизнь отдать ребёнку – это не годится»: педагог Шалва Амонашвили
Педагог Шалва Амонашвили: «Если раздражаетесь, Вы уже – не воспитатель Ваших детей»
«Не управление, а согласие». Почему с ребёнком надо вести себя так, как будто он сам себя воспитывает?
Педагог Шалва Амонашвили: «Взял отметки, сжёг в костре, освободил школу от суррогата»
«Детям очень тяжело живётся, их проблемы – столь же великие, как наши»: педагог Шалва Амонашвили
Все новости по теме Дети
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru