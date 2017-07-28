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Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов

28.07.2017 - 14:29

Лондонские пластические хирурги составили рейтинг из десяти знаменитых мужчин с эталонно красивыми лицами. В своих расчетах они руководствовались формулой золотого сечения, которую когда-то рассчитал Леонардо да Винчи.

Хирурги пришли к выводу, что

самыми совершенными пропорциями лица обладает Джордж Клуни.

Внешность голливудского актера соответствует золотому сечению на 91,86%.

Джордж Клуни. Фото: Variety

На втором месте оказался Брэдли Купер, лицо которого соответствует стандартам на 91,8%, а на третьем расположился закадычный друг Клуни Брэд Питт с 90,51%.

Брэдли Купер. Фото: TheHR

В десятку также вошли футболист Дэвид Бэкхэм, актеры Уилл Смит, Идрис Эльба, Джейми Фокс и Райан Гослинг, певец (а с недавних пор еще и актер) Гарри Стайлс и его бывший коллега по группе One Direction Зейн Малик.

Брэд Питт. Фото: Variety

В прошлом году такие же расчеты были проведены и среди знаменитых женщин. На первом месте оказалась актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, чье лицо соответствует идеалу на 91,85%.

Несколько лет назад профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца (здесь подробности).

Variety. 4-е место: Гарри Стайлс (89,63%)
Фото. Variety. 4-е место: Гарри Стайлс (89,63%)
TheHR . 5-е место: Дэвид Бекхэм (88,96%)
Фото. TheHR . 5-е место: Дэвид Бекхэм (88,96%)
TheHR . 6-е место: Уилл Смит (88,88%)
Фото. TheHR . 6-е место: Уилл Смит (88,88%)
Variety . 7-е место: Идрис Эльба (97,93%)
Фото. Variety . 7-е место: Идрис Эльба (97,93%)
Variety . 8-е место: Райан Гослинг (87, 48%)
Фото. Variety . 8-е место: Райан Гослинг (87, 48%)
TheHR. 9-е место: Зейн Малик (86, 5%)
Фото. TheHR. 9-е место: Зейн Малик (86, 5%)
Variety . 10-е место: Джейми Фокс (85, 46%)
Фото. Variety . 10-е место: Джейми Фокс (85, 46%)

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