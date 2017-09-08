Ключ как таможенный контроль и безопасность: необычный арт-объект появился на Алее фонарей в Бресте

Новости Беларуси. Еще один необычный арт-объект появился на брестской Аллее фонарей. Представляет он собой ключ, символизирующий таможенный контроль и безопасность. Композиция изготовлена и силами Брестской таможни в преддверие профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота фонаря, над которой в кузнечной мастерской трудились не один месяц, – больше четырех метров. В центре архитектурной формы – изображение земного шара как символа множества транспортных сообщений пролегающих через город над Бугом.

Александр Пихун, начальник Брестской таможни:

Стало хорошей традицией в сентябрьские дни проводить подробного рода праздники. В прошлом году в одном из микрорайонов Бреста появилась улица Мытная. Сейчас мы вместе с РУП «Белтаможсервис» завершили проект, согласно которого на этой улице появился новый арт-объект.

На открытии арт-объекта побывали и ученики первого в городе таможенного класса. Кстати, это уже 40-й по счету фонарь на единственной в Беларуси подобной аллее.