Книгу о традициях пострадавших от трагедии на ЧАЭС регионах презентовали в Минске

Новости Беларуси. «Песни оставленных деревень». Книгу под таким названием презентовали в Минске. Она посвящена традициям регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. На страницах собраны уникальные архивные материалы. В основном это песни, которые записывались в разное время, за долго до аварии, в деревнях, уже не существующих на карте Беларуси.

Наталья Мазурина, соавтор книги «Песни оставленных деревень»:

У гэтай кнізе сабраны творы розных жанраў, часоў і перыядаў. Перш за ўсё гэта традыцыйныя абрадавыя песні.

Подготовкой книги занимались десятки ученых и сотрудников музеев. Всего собрано более 300, единственных в своем роде, песен. Издание уже одержало победу в национальном конкурсе «Искусство книги» в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.